中方制裁3間對台售武美國企業　議員憂影響本港空管系統

中國外交部今（26日）宣布，將制裁參與向台灣出售武器的美國企業，包括洛歇馬丁、波音防務及雷神公司。今次制裁是為了回應美國國務院上周三（21日）批准的3項對台軍售案，總價約18億美元（折合約140億港元）。有議員指出，民航處現時採用的航空交通管理系統，正由雷神公司提供，又指目前有關制裁詳情未明，擔心若港府決定響應，將會影響甚大，要求當局盡快交代是否受影響，同時建議就不同政府部門所用之科技管理系統展開全面檢視。

中國外交部發言人趙立堅今日指出，中方決定採取必要措施，制裁上述美國企業，以及在售台武器中發揮惡劣作用的美國有關個人與實體。本港民航處所用的空管系統為「雷神AT3」，過往曾多次故障。

曾任民航機師的議員譚文豪對事件表示關注，他指目前由軍工企業提供的民用系統，大多由軍用系統降級而成，部分屬軍事專利或屬「軍民兩用」，他舉例天文台雷達系統、飛行服務隊所用科技零件等，均可能用到美國軍事專利，若港府決定響應制裁，料將牽連甚廣。

譚認為當局須先搞清楚有關制裁的內容，是否牽涉現時系統，「咁樣雷神公司後續服務仲用唔用？維修保養方面又點處理？」他提到據過往經驗，港府更換新一套空管系統由招標至運用，需時至少5年以上；強調換系統共並非一時三刻可做到，促請政府從速交代是否有意購置新系統。

民航處發言人指，處方航管系統的採購工作嚴格遵守政府制訂的《物料供應及採購規例》。處方與相關供應商簽訂的合約均附有條款，供應商須根據合約要求提供所需的器材及服務。民航處會繼續與供應商保持密切溝通。