上海仔遭各地聯手打擊收入重創　窮途末路要賒借度日

上海仔販毒集團遭各地政府聯手打擊走向末路，只能靠賒借度日，有指上海仔近年透過身邊人不斷打長途電話予中港澳人士「籌旗」度日，金額由50萬元至過百萬元不等。其實販毒生意利潤極高，但上海仔仍要借錢度日，一來他要錢疏通外地軍警，二來毒品需要運輸成本，實際利潤已大打折扣。另外，上海仔要養住眾多爪牙，故需經營「副業」以增加收入，例如收數等，以彌補其龐大的消費開銷。

犯案遍及黃賭毒黑及洗黑錢的上海仔，2018年兩度棄保潛逃，被警方通緝。上海仔「着草」後繼續操控其販毒集團繼續出貨。截至今年8月底，有97宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、新西蘭、日本、菲律賓、越南、馬來西亞及歐洲的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。但在各地政府聯手打擊下，上海仔的販毒收入遭受重創。

去年中緬邊境雲南清水河出入境邊防檢查站先後破獲3宗毒品案，查繳冰毒及冰毒片劑共重逾52斤，市值約2億港元。由於上海仔四處遭受截擊，無從出貨。消息指，山窮水盡的上海仔只能靠賒借度日，近年更不斷透過身邊人四出致電多名來自香港、澳門及內地人士「度水」，金額則分別為50萬元、100萬元，以至過百萬元不等。

上海仔以不同方法「籌旗」早有前科，過去便曾操控「貼招黨」四處出動，惡意抹黑及中傷，再勒索金錢。自2014年起，本港市面突然出現大量抹黑街招，多名城中富豪先後遭人貼街招勒索。作惡已久的貼招黨，先後在本港近30個地區出現，保守估計貼出的抹黑街招多達數千張。單在2014年至2016年兩年間，已先後有5名港澳富豪被貼街招抹黑勒索。

當中2015年9月，一名本港富豪遭商業對手僱用黑幫貼街招，「全港性」貼街招「唱衰」，貼街招者包括南亞裔及非洲裔人士，及後唱衰行動升級，有人更聘請南亞裔及非洲裔人士舉起貼有富豪大頭照紙牌遊街。

上海仔除在港棄保潛逃被通緝外，亦被澳門警方通緝。早在2015年12月，上海仔與「條𡃁」退休高級警司王福林涉嫌於澳門盜竊及訛騙，偷取本港富豪存於夾萬的籌碼及現金共6000萬元，其後被該富豪發現，並到澳門報案舉報兩人。澳門當局已正式立案，並循「一般侵犯財產罪」調查，兩人一旦入境澳門，便會立即被扣查，而通緝令至今仍然有效。

上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。當年如過街老鼠四處流竄的上海仔，一度聲稱召開記者會，最後「流會」兼「走佬」收場，但據知他仍死性不改繼續隔空對已成本港治案一大毒瘤的「南亞兵團」下指令，遙控他們四出張貼抹黑街招，肆意向目標對象恐嚇、勒索。