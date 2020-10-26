上海仔及爪牙獲保護傘包庇　貼恐嚇街招案不了了之

棄保潛逃多時、本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻，至今仍得以逍遙法外，全賴背後有警方及司法兩把保護傘庇護。眾所周知，上海仔長久以來獲警方高層通風報信，每次均能早着先機，縱遇天羅地網亦能聞風先遁，有前退休警司亦為虎作倀甘當人下卒，出席上海仔嫁女宴並坐到主家席，兵賊一家令人髮指。而律政司亦不作為，遲遲不檢控，上海仔潛逃之路暢通無阻，毒禍難有終期。

而保護傘不但包庇上海仔，同時擴及其爪牙，縱容他們繼續作惡。為了恐嚇和勒索港澳富豪，上海仔數年前曾僱用本地和南亞幫組織「貼招黨」，在全港各區猖狂張貼抹黑街招，惡意報復恐嚇多名富豪。據悉，「貼招黨」有金融界背景的金融趙充當金主，奉命為貼招黨招兵，由和勝和頭目「金毛文」承接恐嚇街招的生產和派街，利用旺角一間書店作掩飾，自設印刷工場印製抺黑街招，並編製貼街「更表」按時間表和地區張貼，令抹黑街招一時成巷成市。

警方有組織罪案及三合會調查科追查線索，2016年1月28日採取行動，拘捕「金毛文」及另外4名男子，並起出影印機、街招及「更表」等證物。惟警方高調拉人，案件卻不了了之，被捕人士未有檢控消息，懷疑受上海仔依仗的保護傘庇護，得以逍遙法外。