確診者抗體只能維持半年　康復後仍可再中招

第四波新冠肺炎疫情隨時殺到，但疫苗至少要待明年中才能供應本港。香港大學醫學院內科學系臨床教授孔繁毅表示，研究數據顯示確診者的抗體一般只能維持半年，顯示早前確診的康復者，仍有機會再染疫。他估計下一波疫情會以海外輸入個案為主，聖誕節長假期最為高危，料大量留學生回港或會成為新一波疫情的引爆點。

孔繁毅表示，本港的新冠肺炎重症患者不算多，因此有後遺症的病人也較少。以瑪麗醫院為例，約500名覆診者中，僅30人有後遺症，但症狀普遍輕微，通常是味覺或嗅覺仍未恢復，有肺纖維化的僅得5人，他相信約70%至80%人的肺功能可在一年後康復。

他提醒康復者不能掉以輕心，尤其感染病徵輕微或無病徵的人，因抗體水平較低，再度感染風險較高。他估計新冠肺炎最終會與流感一樣，市民可能每年都要接種疫苗預防感染。他料下一波疫情或會在聖誕節前後發生，並以輸入個案為多，若病毒沒有變種，本港做好邊境防控，相信感染人數不會大幅飆升。對於本港將推行「旅遊氣泡」，他認為推行時機正遇上冬天病毒較活躍，呼籲港府要謹慎應對。