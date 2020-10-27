康復者「恢復血漿」告急　存量僅夠醫治40人

由新冠肺炎康復者捐出的「恢復血漿」成為重症確診病人的救命藥，本港至今有50名病人獲血漿治療，6成人已康復。「恢復血漿」得來不易，500名覆診者中僅1成人符合捐贈條件，香港大學醫學院內科學系臨床教授孔繁毅表示，捐贈者抗體水平最為關鍵，但普遍人的抗體平均6個月就消失，現時血漿存量僅夠醫治40人，成為第四波疫情的考驗，冀更多康復者捐贈血漿救人。

本港至今已逾5000人確診新冠肺炎，孔續稱，自第二波疫情起已用新冠肺炎康復者的「恢復血漿」治療重症病人，康復者血漿中的抗體可在短時間內清除患者體內的病毒，並調節免疫系統，避免免疫風暴發生，減低炎症及死亡率。捐贈者須符合特定條件，包括中和抗體濃度需達到80或以上、康復超過兩周並不再帶有病毒及18至60歲無長期病患的男性。

目前已有50名重症病人使用了「恢復血漿」，這些病人一般有嚴重肺炎、肺衰竭等，多數本身有糖尿病、癌症或曾進行器官移植。30人已康復，當中17人已出院。另有11人死亡，主要是年長及有長期病患所致，使用血漿也無法調節其免疫系統，但孔引述外國研究，指血漿治療至少可將死亡率減半。目前重症病人一般會先用干擾素、蛋白酶抑制劑及利巴韋林等藥，5日後無反應則處方類固醇，2至3日仍未好轉就使用血漿治療。

一名67歲女病人在淋巴癌康復1年後感染新冠肺炎，獲處方利巴韋林等藥治療無效，後病情加重轉入深切治療部，用新藥瑞德西韋10日後病情仍未改善，最後用了2次「恢復血漿」，3至4日後病毒量由每毫升10億個大跌至1000萬個，1周後再檢測已呈陰性，治療3周後出院，肺功能好轉。

不過，「恢復血漿」數量有限，現時累計500名覆診者中，即使超過7成人願捐，但只有50人適合捐血漿，部分人捐過1次以上，當中1人捐了5次。孔指血漿得來不易，抗體水平下跌太快是關鍵的障礙，只有5分1確診者的抗體濃度超過80，而無病徵患者抗體水平較低。在50名捐贈者中，更只有2成人抗體是達到320，而普遍人的抗體在3個月後跌2倍，一半人在6個月後抗體已消失。一般來說，病毒量高或年輕病人的抗體下跌速度較慢。

孔繁毅指「恢復血漿」能短時間內清除患者體內的病毒，效果顯著，愈早使用治療效果愈佳。若血漿存貨充足，可再提早醫治病人，最佳是病發後2周內使用。他指康復者每次捐500毫升血漿，可每2星期捐1次，病人每次治療亦平均用500毫升血漿，目前仍有可供40名病人用的血漿存量，他希望可提升至60至70人存量，以應對新一波疫情。