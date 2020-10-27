直資學校裝備學生第四語言　增設選修日韓語基礎課程

香港作為國際大都會，一直致力裝備學生，發展兩文三語。有直資學校考慮到日韓文化盛行，不少學生更視之為未來升學及工作之地，計劃於下學年起開展「三文四語」的全新課程，要求下學年入讀中一級的學生，選修日語或韓語基礎課程作爲第四語言，以提升學生競爭力。

位於觀塘區的慕光英文書院將加開第四語言作為必修課程，要求下學年入讀中一級的學生修讀日語或韓語，而下年升讀中二級的學生亦可自由選修。該校計劃斥資逾百萬港元，增聘10至15名合資格的日語和韓語導師，目標讓學生在高中畢業前，考取符合日本或韓國等相關地區入大學的語言水平要求。

該校校長梁超然指，學習語言首要為興趣，否則難以持之以恒。他留意到不少學生對韓國及日本的文化及潮流等深感興趣，故打算從興趣入手，提供平台讓學生深切了解東南亞各地文化，開拓學生升學出路。他又稱，計劃於初中每個學期為修讀學生設考評，包括口試及筆試，同時定期舉辨日本或韓國教育交流團，增加學生運用第四語言的機會。該校中六生周燦林表示歡迎有關計劃，認爲有助提升學生語言能力。