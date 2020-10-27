何志平專欄：戴口罩的文化

今年的四月三日，美國國家疾病控制中心呼籲美國人在公眾地方時佩戴口罩。總統特朗普當天就公開表示：「我自己就是不喜歡戴口罩。」

這時候，新冠病毒疫情在美國開始醞釀萌芽，全國死亡人數超過二千，危險信號已響起來，而病情在中國，在中東、南歐洲已經遍地開花的肆虐。

三月開始，在電視廣播裏看到紐約中國城附近的行人都自動自覺的戴上口罩，市內其他地方街上的人都沒有拿這當一回事。

傳染病教授及醫學專家們都在各媒體節目裏建議市民盡量留在家中，如要外出，則要保持社交距離、佩戴口罩和勤洗手。

新冠病毒，和流感、非典肺炎一樣，都是通過飛沫傳播的，而預防這些疾病最有效的方法就是隔離，如不能夠完全的隔離，就要戴上口罩和保持身體疏遠的社交距離，和確保手部衞生。然而，呼籲的呼籲，美國人還是我行我素。

那天兩個鄰居「艾凡」（假名）是巴基斯坦裔生物工程師，和「積克」（假名）是牙買加來的非裔教師，和我聊起西方政府在戴口罩問題上的瞻前顧後態度，令我們認識到，不戴口罩的壓力一定另有來源，繼而討論東方人和西方人戴口罩的習慣和文化。

艾凡回顧歷史說：「面紗並不是先知穆罕默德創造的一樣新東西。面紗作為服飾已有四千多年的歷史。西亞北非婦女的蒙面習俗早在伊斯蘭時期之前，其源起有很多解釋，例如波斯的拜火教認為口鼻是保存『火種』的地方；阿拉伯地區的風沙烈日，需要特殊的防護措施等。拜火教和波斯的上層婦女就在公共場所用佩戴面紗、蒙面甚至蒙住全身來象徵高高在上的社會地位，而下層的婦女因為勞作的需要，服裝限制反倒很少。這都跟象徵社會地位不無關係。」

積克則把話題帶到老遠的東方來：「在中國，日本南韓等地方，有病沒病的都戴着口罩，有說是一世紀前的流感疫情後，及二○○三年的非典肺炎疫情後，每到冬天流行病的季節，各人上街必備口罩，又說口罩防風沙防空氣污染。我看最重要的是『禮貌』的文化，口罩不僅防禦你病染我，也防禦我病傳你，不僅是為了我自己，也是減輕我周圍人的恐懼的一種方式，給大家健康的安全感。西方人以個人權益為重，我沒事便好了，才不管別人的感受和死活。」

艾凡接着道：「家裏剛寄過來一些資料指出美國電影裏的獨行俠，蝙蝠俠、閃電俠和美國隊長，即使罩着頭部也會露出嘴巴，而東方忍者卻遮住嘴巴露出眼睛來！東方人都蒙下半臉，而西方人是蒙上半臉的。這點出西方人不戴口罩的文化習慣。東方人是透過眼睛觀察人的情緒，觀其眸子，眉目傳情；西方人則比較重視嘴部的情緒表達、語言溝通和臉部表情。」

積克又補充：「西方只有壞人才戴面具，英雄都只戴眼罩的，所以西方人寧死也不戴口罩。但中國自古就有蒙面大盜的說法，但也沒有耽誤中國人用口罩蒙面啊！東西文化的差異是有更深遠的根源的。猶太人有中東人的蒙面習俗，而聖經上就鼓勵信徒要除下面紗『帕子』才能像鏡子一樣反映出上帝的榮耀，更要進一步的揭開蓋在心上的帕子。所以在西方的文化裏，遮蓋着面部，無論戴的是口罩還是面紗、面具或帕子，在基督教的教義上有抱着自己的成見不放，對神明虛偽不坦誠，不真正相信神的寓意。」

艾凡又接着感慨的說：「最奇怪和令人不安的是口罩在年輕人中很受歡迎，是他們隔絕與社會交往的防火牆，是拒絕與社會和他人互動的屏障。就如在社交媒體上用匿名假號便可以不負任何責任地暢所欲言和為所欲為一樣！」

積克馬上打蛇隨棍上：「我們那總統不戴口罩不蒙着臉也可以不負責任的的亂說一通啊！他的臉就是他的人肉面具嘛！」