小型旅社吊鹽水　導遊領隊賣樓續命

本地旅行社或在短時間內出現倒閉潮，小規模的旅行社更是首當其衝，惟小型旅行社難自救，在推動本地遊與留港度假（Staycation）方面均未能受惠，業界指已臨近「吊鹽水」狀態。

香港旅遊從業員聯會主席葉志偉表示，部分旅行社在疫情爆發後只保留少數員工，但仍要負擔租金及職員薪金，每月開支至少數萬元，疫情至今已有二十多間中小型旅行社結業，若以每間旅行社有廿名員工計算，即至少有四百人失去飯碗。他續指，部分導遊、領隊要借貸度日，甚至有人要賣樓，「唔知可以捱到幾時！」他們曾向勞工處求助，處方只着他們申請綜援。

國際航空協會審訂旅行社商會主席譚光舜批評，政府在最後一輪抗疫基金的力度小，二人以下的旅行社只可獲發五千元的津貼，他指僱主連員工約六人的小型旅行社，以往主力靠銷售機票與酒店，但由於疫情各國封關，令他們近乎零生意。

對於近日放寬的本地遊，小型旅行社過往未必有經驗，亦沒有人力、物力去開拓；而現時興起的留港度假，又因酒店自行在網上接受訂房，旅行社未能分一杯羹。譚指本地遊的佣金不足，加上生意額不大，根本不能成為小型旅行社的救命符。