零旅團訪港　千名旅巴司機被迫轉行

新冠肺炎疫情重創旅遊業，除了導遊及領隊外，旅遊巴公司及司機生計亦受影響。非專營巴士業界表示，業內有一千名司機專門接待旅客團，他們的底薪不多，主要是靠與旅行社拆帳維生，但現時近乎沒有旅客訪港，相關司機被迫轉行。業界又指，假如港府再不推出港版健康碼，預計非專營巴士業界可能出現裁員潮。

龍威旅運有限公司董事曾健威表示，其公司的車隊主要經營邨巴服務及校巴服務，以往在周六、日亦會接待旅行團，相關生意約佔整體的三成，而業內旅遊巴司機的薪酬架構主要是底薪加佣金，在疫情發生前，工資大約可達三萬元，但現時沒有旅行團接待，司機收入減至一萬多元。

曾指出，業內有部分公司專門接待旅行團，每輛旅遊巴需要配有一名正更司機和一名後備司機，估計業內純接待旅行團的司機約有一千人，相關人士現時幾乎都已轉行，部分人轉職小巴司機，亦有人經營網約車。

強記旅運有限公司行政總裁張巧英表示，其公司主要經營員工接送車服務，接待旅行團的生意佔整體約三成，儘管疫情下生意減少，公司亦無減薪及裁員。不過，她指業內有部分公司已要求員工放無薪假，即使政府推出兩輪保就業計劃，但假如長期沒有旅客訪港，業內可能會出現裁員潮，因此她呼籲港府盡快推出港版健康碼，讓內地旅客來港。