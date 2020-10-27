東方日報A1：港府再不通關　旅業死得仲慘　勢炒8000人多過國泰

本港旅遊業冰封十一個月，港府自上周五開始放寬本地遊，原以為稍有起色，惟業界批評措施混亂，救亡力度非常有限。隨着政府推出的保就業計劃即將在本月底完結，旅遊業界預計不少旅行社最快一至兩周後便會面臨結業或大幅裁員，數目估計高達八千人，以小型旅行社情況最嚴重，形容裁員人數「比國泰更甚」。業界昨發動五十輛旅遊巴在金鐘慢駛，向港府發出最後通牒，要求盡快恢復通關，保住業界飯碗。

本港旅遊業一直為傳統四大主要行業之一，然而疫情打殘旅遊業，業界因各國封關，生意歸零，政府雖先後三次向旅遊業界發放「防疫抗疫基金」，如自由作業持證導遊及領隊在過去獲發每人最多三萬元資助，但仍難以維持生活，而旅行代理商亦只獲數萬至數十萬元，不足以應付租金、雜費開支。

政府另推出兩期保就業計劃，但計劃將於月底完結，旅遊業再次陷於水深火熱之中。國際航空協會審訂旅行社商會主席譚光舜大膽推算，屆時業界裁員人數將會比國泰更甚，或涉及六千至八千人，估計十人至二十人的小型旅行社首當其衝，規模約十人的旅行社要裁員接近一半，四十多人的旅行社亦要削減至五人，僅能維持基本運作。

根據最新公布的數據，與消費和旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業的失業率急升至百分之十一點七，為受沙士沉重打擊後的高位，就業不足率上升至百分之六點三，如現時政府仍不救亡，估計數字會再上升。

香港旅遊業僱員總會理事長梁芳遠表示，相信是次被裁減的主要是旅行社負責向客人介紹行程的文職人員，估計有數千人。除縮減人手外，旅行社亦已開始合租地方經營，以減少租金負擔。現時全港有一千七百多間旅行社，當中小型旅行社佔七成，梁指自疫情後，業界經營困難，租金負擔沉重，政府上月開始已放寬規限，由規定每間旅行社一個地址，放寬至八間旅行社共用一個地址，以減輕開支，而一些大型旅行社亦已減少分店。她估計若第二期保就業結束，一半小型旅行社將結業。

對於現時剛開放的本地遊，旅遊業界指只是「有限度幫到手」，利潤不高。旅行社東主協會會長葉慶寧稱，香港以往每日五十萬名入境旅客，其中七成來自內地，認為有必要恢復入境團，敦促政府盡快恢復通關。為了維持生計，業界昨發動五十輛旅遊巴由灣仔金紫荊廣場出發，經龍和道、干諾道中等「遊行」，到達金鐘政府總部後，業界代表高叫「求生存 保就業」、「立即恢復通關 拯救旅遊業」等口號。

旅遊界議員姚思榮認為，現時業界最希望是「開源」，只有推出「健康碼」，盡快開通兩岸三地出入境往來，旅遊業方能見到曙光。

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