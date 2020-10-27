網民熱話：懶理被圍封　缺德大媽團硬闖塱原稻田打卡

郊遊固然開心，但亦要有公德心。有網民在上水塱原目擊一批大媽踩入私人的稻田內打卡拍照，其所到之處，禾稻都全部倒下，事後大媽更將照片上載網上「呃like」，結果被網民發現稻田已被圍封，懷疑有人硬闖進入。

網民Ah Chak昨日(25日)在Facebook群組「香港自然與生態攝影會」貼文，聲稱「這些人為拍照破壞塱原稻田，他們站立處禾稻全部倒下。請尊重大自然。」照片所見，10名中年女子站在稻田中，似準備拍攝。貼文一出，網民隨即翻查出該批人士中，有人在另一個行山群組分享這次旅程，並上載多張包括站在稻田上近距離的「打卡照」，部分更是與小童一起拍攝。

不過有網民卻發現在稻田外圍均被圍封，質疑他們硬闖入內，「其實稻田係唔可以行入去，已經圍住晒」、「根本稻田已圍住唔應該踩落去，大家仲為影靚相踩爛晒啲稻米，嚇到候鳥雞飛狗走」、「有冇問過田主可唔可入田呀！」不過事主對網民的留言卻未有回應。

網民有話說

Chu Lam：係尊重農家主人，唔係大自然

Peter Liu：這些人素質好低，有教育冇教養！

Winnie Yeung：想下人哋用了幾多時間和汗水才有今天的收穫，你哋就是為了要影一張相，破壞別人的稻米，心裏舒服嗎？

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