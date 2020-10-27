九龍「火炬」行動　4日拘捕25名司機扣查18車輛

東九龍交通部及西九龍交通部，在重陽節長假期一連四日(23日至26日)，在區內展開代號「火炬」的執法行動。

東九龍總區交通部聯同將軍澳、秀茂坪及西貢警區人員，在行動中，發現10輛私家車涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，其中5輛私家車懷疑被非法改裝，已被拖往汽車扣留中心作進一步檢驗。警方亦向其餘5部車輛發出欠妥車輛報告。警方同時於區內多個地點設置反酒後駕駛路障及巡邏，並截獲9輛私家車，9名年齡介乎27至42歲司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌酒後駕駛被捕。所有被捕司機已獲准保釋候查，須於11月上旬向警方報到。另外，警方於各區設置反超速路障及雷達行動，偵察到超過700輛車輛涉嫌超速行駛，部分司機於現場被票控，警方稍後會向其餘司機發出告票。

另外，西九龍總區交通部連同新界南總區交通部進行打擊酒後及藥後駕駛聯合行動。行動中，警員要求約1200名司機進行酒精呼氣測試，並拘捕14(28至82歲)的司機涉嫌酒後駕駛；1名33歲司機則涉嫌在藥物影響下駕駛被捕。警方亦拘捕1名意圖衝路障正被通緝的男子，並檢獲小量毒品。他涉嫌「藏毒」、「襲警」、「危險駕駛」、「在藥物影響下駕駛」、「酒後駕駛」及正被通緝被捕。

此外，警方共扣查13輛私家車，涉嫌非法改裝，包括改裝製造噪音的死氣喉及違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》。警方亦向另外16名私家車車主發出欠妥車輛報告。警方亦偵察到逾200輛車輛涉及超速，將作出檢控。