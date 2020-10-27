袁國勇倡全港私家醫生合作　為所有帶病徵人士檢測

新冠肺炎疫情緩和，加上臨近冬季，外界憂慮新一波疫情即將爆發。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今早(27日)在電台節目表示，希望全港所有私家醫生合作，將所有帶病徵病人的深喉唾液樣本，交回作新冠狀肺炎檢測，以防止社區出現隱形患者，才是唯一讓本港進入「個案清零」的狀態，第四波疫情才可能不會出現，即使出現，亦不如第三波疫情般猛烈，跨境活動及通關才有望恢復 。

袁指，透過私家醫生留樣本檢測的陽性比率高達0.8%，遠高於經機場抵港旅客檢測的0.35%陽性率。他說，流感及新冠肺炎的病徵相似，難以透過臨床經驗分辨，因此要靠檢測找出患者。

他又說，疫情處於低位時，市民檢測意欲亦低，如不加強檢測，始終無法徹底斷尾，加上輕微徵狀或沒有病徵人士最容易遺漏，大部分輕症病人到政府或私家門診求醫，但部分未接受檢測。

他又強調，這項機制不會對醫患關係構成大問題，強調日後有疫苗面世後，毋須再以此機制，相信一定可以有「日落條款」。