港府下月放寬內地返港居民免檢疫　與新加坡旅遊氣泡擬同步實施

特首林鄭月娥今早(27日)透露，下月會率先容許內地返回香港的居民，豁免14天檢疫安排，落實初期會有一定限額，期望日後可逐步有序地令兩地人員順利往返，而與新加坡的「旅遊氣泡」計劃亦計劃於下月實施。

林鄭表示，將會在全港設立4個長期社區檢測中心，除一般檢測外，亦可為日後需申請健康碼及透過旅遊氣泡出境的人士，提供付費檢測服務。她指中心會提供場地及基本營運，令私營自費檢測價格可以下降，稍後會公布價格，而機管局稍後亦會提供快速檢測試行計劃，測試為抵港旅客進行快速檢測的成效。

林鄭又指，已開展強制檢測的法律工作，強調為保障公共衞生的目的，展開計劃是「有的放矢」，並計劃要求有病徵、爆發地區或高風險地區的人士接受檢測。

另外，她稱由於歐洲疫情嚴重，會要求衞生防護中心認真考慮將西班牙及意大利列入疫情高危地區，而現時有14個國家被列為高危地區，旅客登機來港前要做病毒檢測，以及預訂酒店做檢疫，希望做到滴水不漏。