消費800元「賞你遊香港」今起接受報名 行程一般美食搭夠
2020年10月27日 10:04
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元朗屏山文物徑是行程之一。
為啟動本地遊，旅遊發展局推出消費滿800港元送「賞你遊香港」活動，今日已有21個免費行程上載至旅發局網站，暫時所見行程都是市民熟悉的景點，較吸引的是可到酒店品嚐鮑魚及其他自助餐，又或於酒家享用海鮮餐等。市民可揀選心水旅行團報名，免費名額1萬個。旅行團出發日期為下月1日至12月31日。
「賞你遊香港」共提供接近50個由不同本地旅行社設計的行程，行程將陸續推出。現有行程景點包括天際100香港觀景台、美荷樓生活館、屏山文物徑、南丫島漁民文化村等。每個行程包含至少一餐膳食，如於酒店享用自助餐、下午茶，或於酒家享用海鮮餐或品味傳統盆菜宴午餐等。市民可到https://www.holidayhk.com/zh-hk/free-tours/網站瀏覽並報名。
市民由10月20日起，於餐廳或零售實體店消費合共滿800港元，憑最多兩張機印收據，即可換取旅行團名額一個。收據上必須清楚列有商戶名稱、消費項目、日期及消費金額，只接受機印收據，不接受手寫收據。
參加者報名時需向旅行社繳付100港元按金。按金將於旅行團出發當日，全數以現金方式退還。參加者於出發前需提交正本收據，收據不會獲發還。