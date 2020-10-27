消費800元「賞你遊香港」今起接受報名 行程一般美食搭夠

為啟動本地遊，旅遊發展局推出消費滿800港元送「賞你遊香港」活動，今日已有21個免費行程上載至旅發局網站，暫時所見行程都是市民熟悉的景點，較吸引的是可到酒店品嚐鮑魚及其他自助餐，又或於酒家享用海鮮餐等。市民可揀選心水旅行團報名，免費名額1萬個。旅行團出發日期為下月1日至12月31日。

市民由10月20日起，於餐廳或零售實體店消費合共滿800港元，憑最多兩張機印收據，即可換取旅行團名額一個。收據上必須清楚列有商戶名稱、消費項目、日期及消費金額，只接受機印收據，不接受手寫收據。

參加者報名時需向旅行社繳付100港元按金。按金將於旅行團出發當日，全數以現金方式退還。參加者於出發前需提交正本收據，收據不會獲發還。