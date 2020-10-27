何君堯倡大灣區建社區吸引港人安居　棄推明日大嶼

深圳經濟特區建立40周年，深圳本地生產總值及科研已超越香港，中央又給予新政策支持，深圳機遇處處，港人北上發展亦可大展拳腳。議員何君堯表示，港府應積極投資內地，在大灣區建設社區，吸引及支持港人安居，讓更多年輕人有落腳點，相較明日大嶼造地，更有效解決土地短缺問題。

經濟不景下，政府仍一意孤行硬推行涉款逾6000億港元的明日大嶼計劃，耗時長達10年。惹來各界抨擊，何君堯認為，在大灣區內建設「飛地」所投入的資源並不太高，而且能更有效解決土地短缺的問題，有助把香港部分的城市功能轉移出去，更有利於香港的未來。

何又說，香港要思考在新形勢下如何在粵港澳大灣區中找尋自己的位置，香港可以利用部分資金儲備，在內地建設「飛地」，以擴大港人的生活和發展空間，進行粵港澳大灣區一體化的新嘗試。

他舉例指，澳門曾與珠海橫琴合作，深圳則以汕尾為發展的「飛地」，二者用租借的方式，將新的土地納入澳門與深圳的體制之內，擴大發展空間。他建議，香港可利用大灣區向西的珠海、中山和江門，向北向東的東莞和惠州，與當地政府合作建設「西港城」、「東港城」，由香港進行發展與管理。

他續指，建設「飛地」可以為本地青年提供更多落腳點，推動他們到大灣區發展，給予更多發展機會，又指吸引外來人才到「飛地」即相當於到香港，有助香港吸引人才和資源。