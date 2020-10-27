蘭桂坊協會料萬聖節可追回少6成生意　指用飲管飲酒有困難

中環蘭桂坊預料因疫情影響下變得冷清。

有「人間妖域」之稱的中環蘭桂坊，在即將舉行的萬聖節預料因疫情影響人流減少。蘭桂坊協會則對市道感到樂觀，預計可追回往年的60%至70%生意額，強調酒吧會做足防疫措施，確保消費環境令人安心，呼籲酒吧多採用電子付款系統，為顧客和員工提供更多保障。

蘭桂坊協會總監張素媚今早(27日)在電台節目表示，已要求酒吧會員的前線員工在周末前做測試、鼓勵酒吧採用電子收費，以及推出一個電子二維碼登記系統，一旦發現有懷疑個案，會登記顧客個人資料，有需要時會聯絡顧客做檢測。她續指，顧客習慣午夜後才到酒吧消遣，目前營業時間只限到午夜，對業界生意影響很大。

對於港大微生物學系講座教授袁國勇建議，市民可以戴著口罩用飲管飲酒，張指任何有助業界生存空間的建議都歡迎，但承認執行時有困難，但酒吧最少可以有生存空間。她希望業界想出新點子、創出新潮流，令顧客消遣時更開心，強調業界絕對願意遵守防疫措施。

香港酒店工會主席徐考澧亦認為，酒店因生意會無意欲執行相關防疫指引，擔心酒店成為疫情爆發的溫床，認為政府應該定出一個具阻嚇力指引，同時與業界商討，如何平衡生意損失及提供補助。