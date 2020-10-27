國泰裁員：工會斥新合約苛刻　今晤管理層冀推遲期限

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，日前大規模裁走數千名員工，幸存者要改簽「加辣條款」新合約，涉及過萬名空中服務員及機師，員工需在下周三或之前決定是否簽約。國泰空中服務員工會副主席孫德妍今(27日)指，下午將與管理層開會，期望管理層可正面回應員工訴求，包括推遲簽約期限，新合約條款亦可改變等。

孫批評，公司向員工提供有關新合約的資訊混亂，不少人對新合約仍存疑，員工難以在7至14日內決定是否簽約，又指管理層減薪應有既定期限，員工新合約的條款不可能屬永久。

她指出，員工如果不願意簽新合約，因不會被當成因裁員而遭解僱，擔心賠償會較被裁員工少，包括年資較深員工不再享有退休福利。她批評公司早前表明現時空中服務員數目足以應付明年營運，言論有如恐嚇，令員工非常憤怒。

議員譚文豪指，他收到國泰員工求助，稱公司指如果員工不簽新合約，將會被列入黑名單，即使有直系親屬仍在國泰任職，終身亦不可享有機票優惠，他批評做法是不合情理。

國泰航空幸存者「加辣條款」包括減薪，其中空中服務員的底薪削減30%至40%不等，部分員工減薪幅度更達40%至50%。