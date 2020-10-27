的士小巴司機今起獲免費病毒檢測　大埔墟站檢測點反應冷清

新冠肺炎疫情持續，政府今日(27日)起再為的士司機及公共小巴司機，提供免費新冠肺炎病毒檢測。位於港鐵大埔墟站專線小巴總站的檢測點，早上僅有1名司機前來索取樣本樽，反應冷清。有司機稱本月中已進行測試，認為毋須要短時間內重複測試。

政府由今日起至11月9日，在全港14個地點設立臨時檢測套裝派發及收集樣本中心，的士及公共小巴司機出示有效司機證後，便可索取檢測套裝。位於大埔的檢測點，於今早10時起運作，東網記者在現場觀察接近1小時，期間僅有1名小巴司機前來索取樣本樽，反而不時有市民向檢測點的職員問路，而檢測點則設於小巴站旁。該小巴站有9條小巴線，現場亦停泊了10多輛小巴，車上亦有司機當值，惟未見小巴站的司機前往索取樣本樽。

索取樣本樽的司機杜先生稱，經常要接載乘客到大埔區內的醫院，認為自己屬高風險族群組，即使本月中已曾做一次檢測，亦想多做一次。但有小巴司機則表示，政府於本月中亦曾在該小巴站派發樣本樽，他已在該次進行檢測，結果為陰性，而且距今只相隔逾一星期，故認為毋須太頻密做檢測。

檢測結果呈陰性的的士司機可憑政府的電話短訊，可到全港41個的士團體的辦事處，領取「的士司機抗疫檢測名牌」，並將名牌展示於的士車廂內當眼位置，方便乘客查閲。