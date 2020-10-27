全球首隻噴射水翼船水星號閒置12年恐被劏　澳門當局正跟進

信德集團旗下噴射飛航擁有的全球首隻Jetfoil噴射水翼船水星號，於2008年退役後一直閒置存放在荔枝角海洋造船廠，近日有傳該船已被拖入拆船廠，估計短期內亦會被劏。經關注組織等多方拯救後，水星號才暫免被拆解。澳門行政法務司司長張永春早前(23日)稱，海事部門重視並一直跟進問題，有進一步消息或再作介紹。

Jetfoil噴射水翼船於70年代由波音公司生產，具防暈船浪特性，深得已故賭王何鴻燊喜愛，購入後行走港澳航線，當中包括於2008年退役的水星號。Jetfoil噴射船保育關注組本月初獲悉，水星號被拖入拆船廠，擔心船公司面臨經濟壓力下，未來仍會拆解水星或其他Jetfoil。

張永春回應文化保育工作時指，當局依法開展相關工作，亦主動保留本澳的歷史價值及回憶，但他認為大家需探討甚麼需保育，是否隨着社會發展仍全部保留下來。

水星號被拆亦惹起港人的關注，中西區區議會早前通過了交通及運輸委員會主席葉錦龍提出的動議，要求政府協調保留水星號。葉表示，希望港府可聯絡信德船務、香港海事博物館，甚至澳門海事處等相關部門，商討保育該船。