港府否認擱置放寬2元乘車　承認未有落實時間表　

有傳政府計劃延遲或擱置放寬長者2港元乘車優惠門檻，特首林鄭月娥今日(27日)回應指，有關研究工作仍在進行，目前未有落實的具體時間表；有政黨則到政府總部外請願，指有關措施是對長者的少許心意，要求盡快落實措施。

林鄭月娥形容，2港元乘車優惠是一項德政，放寬政策會惠及額外59萬名市民，重申一直在進行有關的研究工作，否認曾計劃延遲或擱置措施。但她指措施牽涉複雜情況，包括財政方面及防止濫用優惠的漏洞，政府需作全面檢討及研究，故目前較難立刻敲定時間表。

另外，經民聯今早到政府總部外請願，議員梁美芬指長者為香港作出無數貢獻，一直向政府交稅，惟退休政策，例如強積金等不如人意，對於未能享受任何社會福利的長者而言，有關乘車優惠只屬少許心意，認為所牽涉的額外開支並不是重點。梁指政府於疫情期間應盡快達致經濟復甦，但不應用長者「開刀」。

對於政府澄清會繼續推行措施，目標於下一個財政年度落實，梁不滿有關回覆，認為政府有機會「走數」，促請政府落實政治及公開承諾，提供具體時間表，否則會造成政治災難。政府指擔心造成濫用優惠的情況，梁直指若出現濫用情況應怪責執行部門，要求政府公務員及有關部門「諗多少少」，用科技活化腦袋。

議員盧偉國形容有關措施是「只聞樓梯響，不見人下來」，認為推出措施是刻不容緩，令銀髮一族可以更活躍參與香港經濟活動及地區活動，政府不應忽視有關的社會得益。

勞工及福利局副局長何啟明接收請願信時回應，局方並無停止有關的整體研究工作，方向是以個人八達通證明長者身份，防止濫用優惠的情況，惟局方仍要考慮當中的細節，例如處理申請八達通牽涉一定費用，日後或須申請撥款。