相思灣村非法開路破壞郊野　議員促相關部門到區議會交代

西貢相思灣村近日被揭有人非法開路，出現一間沒有滿意紙的「神秘丁屋」。

西貢相思灣村有人非法開墾綠化地帶被東方報業集團(下稱「東方」)獨家踢爆後，至今已5天，重陽節長假期過後，今早(27日)有工人吊走一個貨櫃，亦有地政人員到場拍照視察後離去，惟涉事的「黃金丁路」仍原封不動。有地區人士直言不忍看見西貢區郊野遭連環破壞，將在區議會要求相關部門檢討事件。

涉事相思灣村的「黃金丁路」至今原封不動，今早有工人到場，將一個在該路附近的大型貨櫃吊上貨車後運走，有人指「老細叫清走」。而長假期過後，地政總署才派員到場視察，早上有2名戴上口罩的地政人員，由政府車輛接載到場，用相機拍照記錄，至11時許上車離去。

「作為西貢區議員，我真係唔想到個環境畀人連接破壞！」西貢區區議員范國威指，相思灣村被人非法開路事件備受市民及社會高度關注，政府部門理應適時回應，甚至要加快處理，若拖慢則會變相縱容其他人士非法破壞綠化地帶，令西貢的郊野繼續遭受破壞。

范又指，他深切關注接二連三發生在西貢區的非法開路甚至破壞綠化地帶事件，將在11月中旬，在區議會的環境事務委員會中提案，向列席的地政總署及環保署等部門人員表達關注，並商討有關執法、跟進投訴及如何回復土地原貌等議程。

東方近日揭發西貢相思灣村有人非法開墾綠化地帶，疑為日後建造丁屋群先開的「黃金丁路」，以及未獲批出滿意紙的「神秘丁屋」原封不動，規劃署早於去年8月已發現上址違反地條例，曾發出恢復土地原貌通知書，要求業主今年2月前恢復土地原貌，惟東方本月初再向規劃署查詢，署方才檢控涉事業主。