勞工處再為履新外傭免費檢測　有外傭指希望買個安心

勞工處由今日(27日)至下月21日，為正等待到新僱主家庭履新的外傭，提供免費新冠肺炎病毒測試。東網記者今到灣仔入境事務大樓視察，早上11時已有約40名外傭，排隊等候拿取病毒樣本收集包。有外傭指出，自己擔心受到感染，並在僱主鼓勵下前來拿取樣本收集包，希望自己沒有確診，讓自己及僱主都得到安心。

合資格的外傭今日起，周一至六上午11時至下午4時往入境事務大樓一樓，在核實身份並簽署接受檢測同意書後領取樣本收集包，費用全免。外傭可在當值人員協助下於政府網頁登記個人資料，以便接收電話短訊通知檢測結果。

在港工作12年的外傭Rundiah表示，自己擔心感染新冠肺炎病毒，因此前來拿取樣本收集包，若結果證實沒有確診的話，僱主和自己都會感到安心。她續指，日常外出都會注意個人衞生，隨身攜帶消毒液，而且經常洗手，亦會減少假日外出聚會，以及多做運動保持身心健康。

來港工作10年的Suwarsini表示，外傭中介公司要求她前來進行檢測，確保她沒有受到病毒感染後才開展新工作。她指出，在疫情下個人衞生意識有所提高，假日外出聚會時均戴上口罩，而且獨自吃飯，回家後會立即洗手及洗澡。