工會反對凍結最低工資 倡上調至43.5元 落實一年一檢

檢討法定最低工資水平的最低工資委員會將於本月底前提交報告予政府拍板，惟仍未達成共識，最低工資明年或凍結於時薪37.5港元水平。工聯會今日(27日)表示，本港最低工資升幅向來「跑輸大市」，通脹下凍結最低工資等同減薪，加上最低工資屬不少僱主的加薪指標，會影響各行業打工仔，促請港府上調最低工資至時薪43.5港元，即約時薪工資中位數60%。勞工界議員陸頌雄正計劃提出私人條例草案，建議最低工資一年一檢，以免工資水平長期滯後。

陸頌雄指出，自2010年立法制訂最低工資，至今累積增幅僅約34%，惟一般僱員工資的累積升幅已達46%，反眏領取最低工資工友的加薪幅度，遠遠落後於一般僱員。陸批評，最低工資兩年一檢，令工資水平長期偏低和滯後，未能反映勞動成果。

陸又提到，若港府最終拍板凍結最低工資，或會開壞先例，誘使立心不良的僱主代表提出輕微、勞工界不能接受的加幅，以促使港府凍結最低工資水平。他認為，基層工友缺乏議價能力，政府有責任保障他們權益，上調最低工資。

勞顧會勞方代表鄧家彪亦指，假設4人家庭中，父母均領取最低工資，每月工作26日，每日工作8小時計，家庭總收入為15,600港元，而綜援4人家庭每月則可獲15,675港元，反映現行最低工資水平偏低，甚至少於綜援金額，難以解決最基本的生活需要。