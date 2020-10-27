郭家麒勸阻施襲者　付國豪不認得對方：以為他想刺我

內地《環球時報》記者付國豪去年8月在香港機場被禁錮和襲擊案，今（27日）在區院續審，付繼續作供。他表示知道過程中有人想保護他，當中包括立法會議員郭家麒，但他不知道他們的力量有多大，故仍心感恐懼。付又聲稱當時不知道郭議員的身份，分不清他是好是壞：「開個玩笑說，當時甚至以為他（郭）想拿刀刺殺我。」

從現場錄影片段可見，當晚被人綁在行李車期間，有示威者說：「唔好打，我哋唔係暴徒」，郭家麒也曾勸阻他人施襲，並向在場人士說：「大家冷靜啲好唔好，你鬧警察用私刑，你自己又用私刑」、「你哋合理啲，你叫佢認錯，你叫佢跪低道歉，但你唔可以咁樣行私刑，係唔得嘅。」

付表示現在固然感謝郭，但由於當時不認得他，坦言不確定他是好是壞，不知道其意圖：「開個玩笑說，當時甚至以為他想拿刀刺殺我。對不起，郭議員」。付指知道當晚有一批人在保護他，但由於不確定該批人士的力量有多大，也不知道會否將遭遇更多的暴力，因此內心仍感到恐懼。

付承認在整個遇襲及禁錮過程中，曾經顯得神態輕鬆、面無懼色，但他強調這只是苦中作樂，反映一種無奈的狀態。對於辯方所指，有人把他綁起，其實只是不想他離開，而不是想襲擊他，付不同意。