浸大研發新MRI顯影劑助診斷腦退化　冀日後用作大規模普查

腦退化症在港非常普遍，浸會大學化學系研發了一種磁力共振掃描顯影劑，是以花青素塗層的釓納米顆粒金屬釓納米，配合現時磁力共振掃描下，能更有效發現阿茲海默症的標記物，較傳統放射斷層掃描沒有入侵性，有助提早診斷，同時是首次有顯影劑有潛力抑制阿茲海默症。研究雖未進入臨床階段，但期望研究可協助市民早期診斷，又有助發掘新治療藥物。

以往阿茲海默症沒有明確診斷方式，醫生大多透過患者的家庭病史、血液、尿液等排除法方式來診斷，亦可透過正電子放射斷層掃描(PET)或傳統磁力共振掃描(MRI)，但2種掃描方法中，前者具入侵性且費用昂貴，後者則未能顯示結構改變。由浸大化學系教授黃文成和李紅榮帶領的研究團隊，研發出一種嶄新的顯影劑，利用一種常用作磁力共振掃描顯影劑的化學物質，含有金屬「釓」的納米顆粒，在其表面塗上附帶一種無毒花青素染料的硅塗層。花青素染料有效令顯影劑穿越用來保護外來物的血腦屏障，在MRI下有效增強辨識俗稱「老人斑」的「B-澱粉樣蛋白」，該蛋白是阿茲海默症的神經病理學標記物。

團隊在小鼠模型中進行測試，一組為基因轉殖老鼠，身體會自動產生老人斑，用來代表阿茲海默症患者，另一組為控制組，並為2組老鼠注射團隊研發的顯影劑，再進行MRI掃描。團隊發現屬患者的一組，其腦掃描較的螢光影像範圍較大，反映顯影劑確實能證實該組腦內含較多「B-澱粉樣蛋白」。

另外，團隊在測驗時發現新顯影劑有助抑制其中一組「B-澱粉樣蛋白」的積聚，同時有保護神經作用，亦有效抑制其蛋白產生活性氧物質，是首次有顯影劑有效抑制阿茲海默症中「B-澱粉樣蛋白」。研究結果已刊登於國際學術期刊《 Advanced Functional Materials》。

浸大化學系教授黃文成表示，現時仍在研究階段，估計仍要5年時間才會進入臨床實驗，但若能成功研發，有助為市民進行大規模普查，令患者盡早接受診斷和治療。另由於研究確立顯影劑有效抑制「B-澱粉樣蛋白」的積聚過程及神經毒性，黃指這種納米顆粒在治療阿茲海默症方面的巨大潛力，將成為團隊另一個研究方向。