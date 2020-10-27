西醫何國業被指疏忽治理心臟病人　被控3項專業失德罪

西醫何國業被指於2012年10月，確診病人林勤成(音譯)患突發性心臟病後，惟其後疏忽治理，令病人入院4日後死亡，被控3項專業失德罪。醫務委員會今(27日)召開紀律聆訊，專家證人指出，何的診斷錯誤，導致錯誤為病人提供薄血針，他認為病人首日入院及住院期間已出現多個線索，惟何仍未有發現病人屬較罕見的二型心肌梗塞。聆訊下午再續。

案情指，當時74歲的林於2012年10月13日因頭暈及胸口痛到屯門醫院求診，病人首2日情況穩定，至10月15日病人情況突然轉差，有低血壓及心臟酵素偏高等情況，時任屯門醫院內科病房醫生的何為林注射薄血針，惟病人最終於10月17日凌晨因心臟肌肉缺氧病逝。

控方稱，何未有在10月13日，即病人入院首日，為病人作出詳細檢查，致未能正確診斷病人屬較罕見的二型心肌梗塞，誤以一型心肌梗塞的方法，為病人進行急性冠狀動脈綜合症(ACS)治療，包括為病人注射薄血針，且病人在接受ACS治療後，情況仍持續惡化，惟何未有及時更改治療方案；而何於10月13至16日期間，亦未有將病人轉介至資深醫生或心臟科專科醫生作諮詢及治療。控方並強調，事件與公立醫院資源不足問題無關。

控方專家證人、心臟科專科醫生李樹堅表示，大部分心肌梗塞患者屬一型心肌梗塞，即因血管腔內有血栓堆積，致血管堵塞，因而導致心肌梗塞，但一型心肌梗塞通常是其中一條心血管完全栓塞，甚少有數條血管栓塞的情況。他續指，二型心肌梗塞則是因心肌耗氧量高於血流供應量，長期血流供應及需求失衡下，造成心肌缺氧，致心肌梗塞。

李表示，由於心肌氧氣不足，病人心臟須更用力供氧，所以病人會感到心跳加快、胸口痛等病徵，情況與林一樣；而病人住院的心電圖亦顯示，有部分節段低於基準線，即病人已出現心肌缺氧的情況，認為何應納此為診斷病人的考慮因素之一。他又指，病人首日入院時已有輕微病徵，作為醫生應找出原因。