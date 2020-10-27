中大研發「萬能墨水」 配合激光直寫　簡化高性能晶片生產過程

生產高性能晶片的關鍵是掌握精準工藝，以製作納米級金屬結構，但技術要求高，令製作成本高昂、過程繁瑣。香港中文大學物理系助理教授楊森率領研究團隊，研發一種新「萬能墨水」，配合「單步激光直接寫入技術」後，只需簡單儀器即可製作高性能晶片，減低晶片的生產成本。中大已為技術申請專利，研究論文已於《自然通訊》期刊發表。

中大物理系研究團隊將不同的金屬鹽溶液加入半導體納米顆粒溶膠，製成「萬能墨水」，再運用光鑷技術和半導體光電子效應，透過激光引發化學還原反應，合成金屬納米顆粒。金屬納米顆粒會沉積在晶片基底。只要改變激光的聚焦點，便可選擇金屬納米顆粒沉積位置；而墨水中的金屬成分亦可隨意調整，以配合不同晶片的應用。

經研究團隊篩選及嘗試，發現中國傳統書法、水墨畫及鋼筆所用的碳素墨水，內含碳納米顆粒是「萬能墨水」理想的半導體納米顆粒。此項新技術只需簡單設備便可大規模推廣。由於碳素墨水製成的「萬能墨水」成本低廉，並可回收再用，故能減少污染環境。

楊森指，新技術可利用多種材料製作複雜的圖案，增加晶片的應用範圍之餘，亦可配合光學測量或量度儀器監控金屬結構在沉積過程的精確度和質量，促進未來的晶片工業發展，特別是生產量子科技晶片。

中大指，新技術同時帶來其他方面的應用，如修復電極、製作3D電路等。由於其技術通用性，材料選擇將可更多元化，有潛力在更多領域的工業上應用。