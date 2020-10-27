網民熱話：2女童萬宜水庫喪跑險捱撞　網民撐的哥爆粗有理？

到郊野遊玩，可以放鬆心情，但過馬路依然要保持警覺。日前假日期間，有綠的駛至遊人熱點西貢萬宜水庫，遇上2名女童在馬路狂奔，幸的士及時煞車，未釀成意外，但司機卻激動得爆粗，不過網民依然力撐司機，反而質疑2名女童的家長疏忽。

事發於周日(25日)下午約2時，片段由涉事綠的車Cam拍攝，當時司機沿萬宜路行駛，至水庫附近，兩名不足10歲女童追逐跑出馬路，司機雖及時收掣，卻飽受驚嚇，激動得大叫「冚X剷，你真係想死呀！」疑似女童母親曾一度辯解，司機反駁：「你喺兩架車中間飆出嚟！」

片段惹起不少網民爭議，有人直指責任在家長身上：「父母嘅錯，不過畀人Ｘ完但係執番條命，划算啦！」「父母最大責任，逢有車往來的地方都不可給细路跑，大人也要拖實佢哋不可放手，好彩無撞到」。有人認為爆粗雖理解，亦提醒司機，「雖然可以行車，但路面行人有優先權，各位師兄姐都要加倍小心」。

網民有話說

Ricky Ricky Chee：重點係討論事件怎樣才不會有下一次及防犯！不是誰對誰錯！

甄仲平：撞到斷手斷腳，賠錢畀你都無用。不理邊度，過馬路一定要看清楚

Kwan WanCheung：肯定係小朋友嘅家長疏忽

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