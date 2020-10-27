婦人被盜值逾5千萬元比特幣　交易平台負責人被控欺詐

虛擬貨幣「比特幣」的本地交易平台「比特通」，以及從事區塊鏈顧問服務之公司「區塊鏈科研」之36歲創辦人梁永熹，涉嫌欺詐一名婦人大筆比特幣。他否認一項欺詐罪及4項洗黑錢罪，案件今（27日）在區域法院開審。事主於案中共損失1000個比特幣，她去年曾入稟高等法院向被告追討捐失，當時該批比特幣約值723萬美元(折合約5600萬港元)。

控方的開案陳詞指，事主忻汝英自2013年起投資比特幣，一年後忻在虛擬貨幣平台Blockchain的線上錢包儲存1500個比特幣。2017年中旬，她打算使用比特幣交易平台Blcex去放售比特幣，惟其中一次交易出現問題，在相約時間她在一個關於虛擬貨幣的講座中認出被告是Blcex的行政總裁，便主動請求對方處理該筆交易。

後來，被告建議替忻做中介，代表她去與比特幣買家進行交易。首次交易後，被告表示忻於線上儲存比特幣的方式並不安全，並向她提議用離線錢包。忻相信被告，遂按他建議將1000個比特幣儲存在一個離線錢包中，但3個月後她驚覺所有比特幣不翼而飛，遂透過Wechat向被告問責：「你咪話最安全嘅，點會咁架?我真係一身汗呀。」而被告只回應會盡力追查。忻最終決定報警。

事後，警方於被告家中夾萬內搜出一組由24個英文字組成的備份種子，竟能遠端取用忻的比特幣錢包。警方又追查到其中180個被盜比特幣經被告戶口賣出後，共有逾1100萬港元存入了被告的4個銀行戶口。