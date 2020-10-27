兩綠海龜誤食膠袋膠手套喪命　團體籲勿亂抛垃圾

海洋垃圾造成嚴重污染，亦危及海洋生物的生命。近期有兩隻年幼海龜在本港水域死亡，香港城市大學海洋動物影像解剖研究組本月協助漁農自然護理署跟進事件，在牠們身上找到海洋垃圾的禍害，其中一隻海龜食道明顯脹大，解剖發現食道內有不少膠袋同飲品包裝紙！團體呼籲市民切勿亂拋垃圾，以免危害海洋動物的健康，以及破壞海洋生態。

海洋動物影像解剖研究組分別在本月7日接獲漁護署通知，在長洲東灣海灘發現一隻綠海龜屍體，本月13日颱風「浪卡」襲港時，該組又接獲市民訊息，在深井雙仙灣發現另一隻海龜屍體。研究組處理發現兩隻綠海龜同屬未成年海龜。

第一隻在長洲發現的為雌性未成年綠海龜，透過影像解剖，發現海龜因為誤食塑膠垃圾而導致腸道阻塞同穿窿，包括多種魚絲和膠袋等。研究組更發現其龜殼及脊椎有異常的地方，例如龜殼有兩個位凹入去，而近尾部脊椎就歪向右邊。不過，該綠海龜被發現時已經非常腐爛，大部分器官已經溶化，所以難以斷定死因。

而第二隻海龜因未成熟，故無辨法推斷其性別。而相比起上一隻綠海龜，第二隻海龜的腐爛程度不嚴重，研究組可透過傳統解剖，找到部分完整器官，再透過影像解剖，發現食道、胃部同腸道有食物同異物，尤其食道明顯脹大。食道裏除了小部分是食物同糞便外，其餘全部都係海洋垃圾，例如膠袋同飲品包裝紙。研究組更在海龜體内發現完整的塑膠手套，大小約15厘米乘25厘米。

研究組指出，雖然不可以百分百肯定該兩隻綠海龜的死因，但可以清楚見到海洋垃圾正在影響著海龜。海洋動物誤食塑膠垃圾有機會造成腸道阻塞，引致消化系統潰瘍同穿窿，最後導致動物死亡，勸喻市民謹記不要亂拋垃圾，因不單是海洋，若在市區同郊區棄置的垃圾都有機會透過風雨或溝渠等流入大海，危害海洋動物嘅健康，破壞海洋生態。另外，市民如見到擱淺的海洋動物，亦可致電1823通知漁護署或者聯絡研究組處理。