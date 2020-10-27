房委會明起檢查公屋排水管　料開支逾1.1億港元

香港房屋委員會今日(27日)表示，為預防新冠肺炎，將於明日(28日)起檢查1575幢公屋大廈的排水管，當中600幢大廈的公用排水管設於室外，餘下975幢大廈涉及41萬個單位的主排水管設於單位內，預計需時18個月完成檢查，涉款逾1.1億港元。

房委會指，將優先檢查曾有確診個案的屋邨或大廈，至於其他屋邨，則以長者住戶的百分比、屋邨或大廈的樓齡及水管滲漏等記錄3項準則，定下檢查次序。該會又指，若檢查期間發現租戶未獲批准擅自改動排水系統，租戶將須自費進行所需的糾正工程。

根據房委會數據顯示，截至今年8月31日，在160個公屋及34個租者置其屋計劃屋邨中，分別有1209宗和239宗新冠肺炎確診個案，涉及確診屋邨或大廈單位共27391個，已檢查約23000萬個單位的排水管，佔86%。

排水管檢查計劃所需撥款約6430萬港元，由一支87名新增人員組成的輔助專責小組負責，為期18個月。至於由該計劃衍生的維修工程，預算開支為約5400萬港元，會由房委會本年度及下年度的維修及改善工程預算吸納。

房委會於今年5月宣布會主動檢查轄下所有公屋的公用排水管，以配合政府為全港私人住用及綜合用途目標樓宇，檢查外牆排水管。