人口健康調查下月初開展　將抽選1800人作免費體檢

衞生署衞生防護中心指，將於11月初展開一項全港性的「2020年度人口健康調查」，收集本地人口的健康狀況等，調查分為兩部分，即住戶訪問以及身體檢查，中心會根據政府統計處的「屋宇單位框」抽樣訪問。中心指，這次調查的目標是為約7900個住戶合共約1.6萬名15歲或以上的受訪者完成住戶問卷，身體檢查的目標採樣人數則約1800人。

中心表示，訪問員將到訪被選中的住戶單位，與單位內所有15歲或以上的合資格成員進行個人訪談。受訪者隨後會被邀請填寫一份自填問卷。問卷除收集住戶資料和社會人口特徵外，亦涵蓋一系列健康資料，包括身體健康、心理社交健康、與健康有關的生活習慣，以及預防疾病措施。計劃並不包括訪港旅客、外籍家庭傭工和來自內地的雙程通行證持有人。

已完成上述問卷的受訪者中，有1800人將被抽選和邀請到指定體檢中心，接受進一步免費身體檢查，包括身體量度及化驗檢測。受訪者將接受量度體重、身高、腰圍、臀圍，以及血壓。此外，亦會安排化驗檢測，測試受訪者的血脂、糖化血紅素和血糖、血色素、鐵質水平、病毒性肝炎，以及尿液中的鈉、鉀、肌酸酐和碘。

衞生防護中心會將化驗報告免費發送予受訪者，並聯絡化驗結果異常的受訪者，給予相關建議，提醒他們向醫生作適當跟進。中心指，這次調查的目標是為約7900個住戶合共約1.6萬人，身體檢查的目標採樣人數則約1800人，他們年齡介乎15至84歲，是已完成問卷並同意接受身體檢查的受訪群。

此外，中心指所有訪問員均會帶備由衞生防護中心與受委託的承辦商發出的「訪問員證件」以供查閱。市民如有懷疑，可於每日上午9時至晚上10時致電承辦商熱線（3900 1194）核實訪問員的身份。所有承辦商人員須確保所有受訪對象的資料均嚴格保密。