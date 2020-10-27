經濟困難及無家者入住檢疫營憂遭追營費　社協促政府豁免

本港在今年初始有新冠肺炎確診個案，而港府在今年2月起實施來港人士強制檢疫規定，約2.5萬人無法每天穿梭中港兩地居住或工作。社區組織協會指出不少人因無法穿梭兩地而失業，或者因而欠租或欠債，部分無家者回港因無法選擇而要入住隔離營，而14天共2800港元的入住檢疫收費亦無法支付，故今日（27日）到立法會申訴部，望透過議員向政府反映情況。

社區組織協會社區組織幹事吳衛東表示，透過組織接觸的相關人士約有100人。他表示，部分人本身從事飲食、旅遊及建築相關工作，但因為疫情而無工開，一些人亦有欠租、欠債的情況，無力支付2800港元的隔離營費，甚或是無家者，故回港亦無法在住所完成檢疫。

吳指，今日會上亦有10名從內地完成檢疫的港人出席，部分人已入住檢疫設施但未能繳交相關營費，他們擔心欠款後會被追數，甚至被告上法庭。吳表示，「政府財力唔係咁不足」，認為豁免這些有需要人士的欠款並不困難。