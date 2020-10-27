開設常額職位處理沙田污水廠搬遷　議員質疑職位必要性

沙田污水處理廠搬遷計劃將進入第二階段。發展事務委員會今日(27日)舉行會議，討論於渠務署開設一個總工程師常額職位，主要領導｢岩洞工程部」處理搬遷沙田污水處理廠，而沙田污水廠的搬遷及相關費用約140億港元。多位議員稱渠務署應成立臨時職位處理搬遷問題，並非申請常額職位；另有議員指岩洞工程是「無底深潭」，促政府確保工程不會超支。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓發言時稱，渠務署處理沙田污水廠的搬遷，應申請臨時職位處理，又指政府應規劃研究搬遷過後的28公頃空置土地，否則將會浪費搬遷費用。議員柯創盛質疑，政府申請常職位沒有理據，將惹市民質疑，促政府精簡人手，或以內部調配人手方式解決問題。議員鄺俊宇則批評總工程師職位月薪高達15萬港元，質疑政府並非開發岩洞，而是開展「無底深潭」，要求政府確保工程不會超支。

發展局副局長廖振新指，在污水廠搬遷過後，政府將會研究及規劃該空置土地用途，認為政府可克服環境、交通等問題，並於該土地上建屋。他表示土地於2031年才得以騰空，屆時政府將適時進行研究，預料規劃需研究3至4年。

對於新職位及搬遷費用高昂。廖振新稱倘若政府沒有足夠人手，將會加大超支風險。渠務署署長盧國華則強調，署方已檢視人手，認為渠務署現時的人手不足，指「真係唔得先申請」，否則由現有的工程師兼任搬遷工程將不勝負荷。