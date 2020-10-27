議員質疑差餉豁免未能令租户受惠　反令大業主繼續有錢落袋

立法會今日(27日)召開《2020年〈2020年差餉(豁免)令〉(修訂)令》小組委員會首次會議，議員張宇人在無競爭下自動當選小組委員會主席。有議員則在會議上指差餉豁免措施未能真正惠及於疫情下受重創的租户，反令大業主得益。

企業在疫情下經營困難，為紓緩困境，政府建議向非住宅物業單位提供進一步差餉寬減，上限將由每戶每季1500港元，提升至5000港元。有議員憂慮有關寬減會令大業主得益，指首10個差餉繳納人的租約中，有18%訂明租金已包含差餉，認為業主將寬減額退還予租戶的機會不大，令租戶未能受惠於差餉寬免。

該名議員批評政府未有參考其他國家政策，規定業主於年底前不能追繳欠租或趕走租客，而本已「賺到盆滿缽滿」的業主卻繼續「有錢落袋」。

張宇人亦擔心小租客，建議有關方面於差餉單上，說明涉及的金額，並提醒業主措施的原意是幫助租客，鼓勵他們將寬減額退還予租戶。

財經事務及庫務局副秘書長羅淦華回應指，不少非住宅物業的業主為易於管理，會於收取租金時一併計及差餉，其後代表租戶繳納差餉。在此安排下，按照租約的條款，差餉寬減的實際受益人仍屬租戶本身。當局同時相信大部分的差餉寬減，將會按照租約的條款退還予相關租戶，特別是中小企。