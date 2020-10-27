今年至少181名港人向5國家尋求庇護　宗數較近年急增　

反修例風波爆發後，有逾萬人因涉及參與示威或網上起底等被捕，亦有不少港人向外國尋求庇護。有報道指今年至少有181名港人向澳洲、加拿大、英國、德國及新西蘭尋求庇護，人數創近年新高，遠較2019年的141人及2018年的62人大幅上升。

有報道指，在上述5個西方國家中，最多港人向澳洲尋求庇護，截至今年9月已有136名港人提出庇護申請，人數較2019年全年的116宗上升逾17%，亦較2018年的50宗大幅增加超過1.7倍。至於另一個較多港人尋求庇護的國家加拿大，截至今年6月有25名港人申請難民身份，遠較2019年的9宗及2018年的2宗大幅上升。

至於3個國家亦錄得升幅，例如早前推出英國國民(海外)護照(BNO)移民計劃的英國，今年至少有14名港人提出庇護申請，較2019年的13人微升。而德國及新西蘭今年則分別錄得3宗及2宗港人庇護申請。

目前有多名政治人物正潛逃外地，包括曾經參與2016年旺角暴動、被控暴動罪而審訊期間棄保潛逃的本土民主前線前召集人黃台仰及成員李東昇，他們2人於2018年5月獲德國批准政治難民庇護。早前亦有消息傳出，1名被警方以暴動罪拘捕而流亡德國的中大女學生，其庇護申請亦於本月14日正式獲批，是自反修例示威以來首宗香港年輕示威者於德國成功申請政治庇護的案件。