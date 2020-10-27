假日遊人例逼爆　政府擬重建長洲渡輪碼頭　候船區將擴大

每逢長假期和一年一度的太平清醮，都有大批遊客湧入長洲，甚至影響島上居民出入，一直有意見要求政府擴建長洲渡輪碼頭，紓緩擠迫情況。土木工程拓展署近日建議重建長洲渡輪碼頭，初步建議在島上偏向北帝廟一側的水務署長洲廠興建新碼頭，並提供4個泊位，候船區面積亦會擴大。長洲居民反對在相關選址重建，認為路面空間狹窄，不足以疏散上落船人潮，建議原址重建。

政府早於2016年回覆立法會議員的提問時表示，會研究重建長洲渡輪碼頭，紓緩每逢復活節長假期、太平清醮等日子，旅客逼爆碼頭令島上居民無法乘船的問題。但相關事宜拖延數年仍未見有進展，直至土拓署去年委託顧問，就重建碼頭展開可行性研究，並於今年1至11月就研究結果諮詢公眾。

研究探討了4個重建選址，包括原址重建、在靠近北帝廟的水務署長洲廠重建、在長洲市政大廈前上落貨區重建，以及在接近佛教慧因法師紀念中學位置重建。研究初步建議在近水務署長洲廠重建渡輪碼頭，並計劃在新碼頭啟用後拆卸現有渡輪碼頭，騰出該水域以供船隻使用。

研究指，初步建議選址與原有碼頭位置較接近，建築成本較低，建築工期較短、重建期間毋須興建臨時渡輪碼頭，亦可維持現有渡輪碼頭、公眾碼頭、梯台和通航區的運作，以及擴闊渡輪碼頭和公眾碼頭的間距讓船隻航行更安全。當局亦計劃在新碼頭的候船區提供足夠空間讓乘客候船，並在新碼頭旁增設單車泊位。

東網記者日前到長洲視察，發現水務署長洲廠兩旁都有樓宇，該廠距離海邊只有10多呎，空間較窄狹。長洲居民袁先生認為相關位置不適合興建碼頭，反而現有碼頭外有空地可以疏散上落船人潮，建議原址重建。長洲鄉事委員會主席翁志明表示，現有碼頭對上一次擴建是於80年代，設施早已不夠應付現時居民需要，他由1999年便要求政府重建碼頭，但一直沒有回音，他批評當局辦事太慢。據他了解，新碼頭將比現有碼頭長1倍半，寬10多米，提供4個泊位，候船區面積會增加。