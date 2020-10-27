6月中層經理級專業僱員平均月薪按年升1.1%　增幅11年來最小

政府統計處今日(27日)公布，今年6月中層經理級與專業僱員名義薪金指數(甲)計算的平均每月薪金，較上年同期上升1.1%。政府發言人表示，中層經理級與專業僱員平均薪金在今年6月繼續按年上升，但在經濟狀況低迷下，上升速度減慢至11年以來最低。

與1年前同期比較，在今年6月指定行業中層經理級與專業僱員平均每月薪金均有所上升，名義升幅介乎0.7%至1.6%。在扣除消費物價上升因素後，今年6月實質薪金指數(甲)較上年同期上升0.3%。薪金指數(甲)是量度平均薪金率的變動情況，並非因表現或年資的薪金調整。

行業方面，製造、電力及燃氣供應業；樓宇建築、建造及有關行業；以及金融及保險業的實質薪金指數(甲)錄得介乎0.4%至0.8%的按年升幅。然而，運輸、倉庫、通訊及旅行代理業則維持大致不變，而進出口貿易、批發及零售業錄得0.1%的輕微實質跌幅。

政府發言人指，所有選定行業主類的平均薪金的升幅均見不同程度的放緩。展望未來，全球疫情仍在變化，整體經濟依然疲弱，中層經理級與專業僱員的薪金在短期內仍會面對下行壓力。