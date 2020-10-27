強制檢測效果存疑　議員轟豁免回港隔離如無掩雞籠

政府下月起豁免於內地居住的港人接受強制檢疫，有議員批評措施如無掩雞籠。

政府今(27日)表示，下月起豁免於內地居住的港人接受強制檢疫，隨即惹來各界質疑。議員郭家麒批評措施令香港如無掩雞籠，中門大開，指過去主要由入境人士導致疫情爆發，而現時只有於機場實施檢測，深圳灣及港珠澳大橋口岸並未有相關安排。郭建議有關人士由內地入境香港前，應提交72小時內的陰性核酸測試結果，再於入境首日、第7天及第14天分別留核酸測試樣本。

另外，對於政府指已開展強制檢測的法律工作，醫學會副會長鄭志文認為，強制檢測對身為家庭醫生的他影響不大，因為本來亦有通報機制。鄭指即使落實強制檢測，醫生會教導病人收集深喉唾液，再送到政府收集站，惟他指政府收集站的開放時間極短，建議政府應增加收集站數目，並常設收集箱讓市民投放樣本。

鄭又指大多數市民均願意接受病毒檢測，若有市民拒絕檢測，總有辦法逃避，例如不去求診，醫生需要向病人解釋利弊，故此未必需要執行強制檢測。鄭認為現時本港疫情不算嚴重，若推行強制檢測等新政策可能會令市民感到憂慮，亦模糊抗疫焦點。