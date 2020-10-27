興趣班導師被控藏伸縮棍　辯稱有愛滋病用來擋開攻擊

興趣班男導師去年11月中，被指在元朗管有伸縮棍、雷射筆和煙霧餅等物品，被控管有炸藥、在公眾地方管有攻擊性武器和管有物品意圖摧毀或損壞財產共三罪，今(27日)在屯門法院受審後被裁定表證成立。被告自辯稱煙霧餅其實是內地購物網買回來的蚊香片，打算送給朋友，雷射筆則是用於教學。案件將於12月1日裁決。

55歲姓麥被告被控於2019年11月15日，在元朗青山公路的行人路的管有11個煙霧餅、1支伸縮棍、1支行山杖及2個可發出雷射光束的裝置。他也被控管有1條連著1顆鐵釘的改裝膠管、62顆鐵釘及40條膠管。

控方案情指，警方當日在元朗大馬路看見有人聚集，驅散期間截停被告，並發現涉案物品。

被告自辯指，他是一名愛滋病患者，在元朗721事件後擔心遇襲受傷，一旦有傷口便很易受感染，所以帶備伸縮棍來擋開攻擊，至於行山杖其實是相機腳架，用作拍攝他支持的區議員擺街站之情況。至於雷射筆則是上課和指導排球隊時使用。

被告續指，案中煙霧餅是他從「淘寶」購入的蚊香片，案發時他打算將蚊片送給朋友使用。至於餘下的膠管和鐵釘等物，則是他買來，打算自製防止野貓進入家中的障礙物。