政Whats噏：阻泛民拉布惹爭議　梁君彥：自己係一視同仁

立法會月中重開後，拉布畫面再度上演。為阻止決定續任嘅民主派議員拉布，主席梁君彥喺早前嘅會議中出手，根據《議事規則》限制議員重複言論，但惹嚟民主派質疑有雙重標準。多名泛民議員今日(27日)同梁會面，民主派會議召集人胡志偉批評梁不必要地限制泛民發言權利；而梁則反駁，強調自己對待所有議員係一視同仁，更反批有泛民公然表明拉布。

胡批評，梁於會議過程中不斷運用所謂嘅權力，以民主派重複其他議員嘅意見為由，不必要地限制泛民發言權利，以達到剪布嘅目的。另一議員林卓廷就強調，每位議員都有自己嘅選民基礎，反問以後喺咪民主派同建制派只可各自派遣1人作全面發言，其他人就「收聲坐低」？林亦質疑梁對泛民同建制派採取雙重標準，並沒有限制建制派嘅發言。

梁回應時強調，現時立法會仍積壓大量工作未處理，形容現時時間所剩無幾，重申自己作為主席，若認為有議員重複言論，有權根據《議事規則》中止其發言，重申自己喺過去會議上多數會先作提醒，若不聽勸告先會中止對方發言，又強調自己對待所有議員都係一視同仁。

梁又以早前會上恢復二讀《成文法(雜項規定)條例草案》為例，指過去只需2至3小時處理，但今次會議就用咗10多小時，亦有議員曾公開表明喺會上拉布，故佢需要履行《基本法》賦予嘅權利，一方面讓議員發言，同時間亦有責任維持會議整體運作。

查實作為主席的確要確保會議進行暢順，但亦要平衡好唔同意見者嘅發言權利，呢點真係好考梁嘅政治智慧喇！