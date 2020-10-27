城巴上殺女友案　被告因住公屋感自卑沒安全感

年輕土木工程師涉於城巴上以廚房刀連刺33刀殺女友案，今（27日）於高院續審。庭上讀出多份控辯雙方的精神及心理專家的報告，辯方專家指被告案發時有嚴重的抑鬱症，因判斷力受影響而犯案，但控方專家則認為被告沒有精神問題，只是有強迫症及邊緣人格障礙，而且案發前數年他召妓後告訴友人擔心患性病竟遭對方騙財，之後曾出現自殺傾向。

現年25歲被告吳欣鍵被控於2017年9月16日，在柴灣謀殺當時20歲的李倩姮。

根據被告向專家透露，他與家人關係疏離，連同死者、他曾經歷4段情，初戀是內地人但因家人反對而分手，其後3人均是香港女孩。他試過在分手時萌生自殺念頭。

被告又透露，一次他告訴友人往召妓後擔心染性病及愛滋病，給對方騙了數萬元稱去買藥，更因此給對方要挾，最終要報警求助，更因出現自殺念頭需向精神科醫生求醫。

被告稱此後很擔心會染上性病，即使跟女友到酒店亦會擔心，他會強迫自己不斷洗手，與家人吃飯亦要分開餐具，且不時去驗血。

被告坦言經常擔心女友會移情別戀，他不諱言很喜歡死者李倩姮，但有感對方住私樓自己住公屋會給嫌棄，因自卑產生不信任，拍拖後不久便感到沒安全感，故會不斷追蹤她要她報告位置。雖然案發前他們因迎新營及性愛片段等事情吵架，死者亦曾提出分手，但雙方關係一直拖拖拉拉。

被告又向專家表示，案發當日他只記得乘的士到死者家且曾到過家品店，之後的事便沒有記憶。當他看過巴士的閉路電視片段後，他直言感到震驚，聲言場面「好兇殘好血腥」，但就沒法解釋自己當時的行為。

被告估計，自己買刀是要對死者以死相脅：「如果Annie（死者）要分手，驚佢唔要我」。他又表示已記不起當時跟死者在巴士上談甚麼。

精神科醫生黃以謙分析指，被告當時並無精神問題或抑鬱症，只是一直受到強迫症及邊緣人格障礙困擾，有時無法控制自己，但該些並非精神障礙，不會影響被告的思維或判斷力等，只是有時會感到憤怒、焦慮及沮喪。

不過辯方的專家則持相反意見，認為被告當時有嚴重的抑鬱症，且影響到其判斷力。其中精神科醫生何美怡曾接見被告及其家人，且曾與被告任職教師的前女友通電話並作出分析。

何醫生指被告拍拖後很緊張女友會出軌，甚至會上網找女友的性愛片段；教師前女友亦說被告要清楚知道她曾與誰交往，甚至要她交出學生名單，又多次以死相逼要她見面。