富臨集團行政總裁住所涉僭建　地署發警告信要求糾正

富臨集團行政總裁、兼董事會主席楊維位於元朗錦壆路住所「維苑」涉嫌多項違規僭建。有報道指住所由原本只獲批建3幢、每層面積不超過700平方呎的三層高村屋，擴建成超級大宅，內有露天泳池、標準籃球場、巨型園林錦鯉池塘及池畔涼亭等。東網記者今（27日）到訪上址視察，發現其中一幢村屋明顯違規僭建，從外圍可見村屋擴建塔樓。地政總署證實，該處有屋宇未經批准擴建，地段內亦有其他未經批准的構築物，如玻璃屋。

東網記者到現場視察，上址涉及多項懷疑違規僭建，如設有一間玻璃屋及磚屋等，惟按建屋牌照規定，村屋每層面積不可超過700平方呎，亦不可超過三層。根據土地註冊處文件顯示，有關物業由中飛發展有限公司於2009年用逾6000萬港元購入，而該公司董事為楊維。

地政總署回覆指元朗地政處人員到錦壆路23號視察，確認上址其中兩間屋宇受建屋牌照規管，同時發現另一間在可建屋地段的屋宇未經批准擴建，地段內亦有其他未經批准的構築物（如玻璃屋），違反地契條款。地政處已向業權人發出警告信，要求糾正違契事項，若業權人於限期內未有糾正，處方會把警告信送交土地註冊處註冊（俗稱「釘契」），並保留進一步執行契約條款行動的權利。另外，就相關事宜，地政處亦已轉介相關部門跟進。

富臨集團發言人則表示，主席的私人事務，與富臨集團並無關聯，集團對此不作回應。