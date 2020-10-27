應付反修例急增案件　司法機構指持份者不反對延長開庭時間

反修例風波爆發至今，被捕人數逾萬，惟至今僅四分一人遭檢控，司法機構審理案件效率惹來批評。為應對反修例風波急增的案件，司法機構早前探討外界提出的多項建議措施，並就有關意見諮詢各持份者。司法機構本月發表立場文件，指各持份者皆表明不反對延長開庭時間及安排周六開庭等安排。

司法機構文件透露，各持份者皆表明不反對延長開庭時間及安排周六開庭。文件中提到，目前在區域法院及各個裁判法院已推行相關安排，包括提早至早上9時開庭、將休庭時間延長至下午5時或更後時間，甚至縮短午膳時間等。

文件又提到，持份者認同西九龍裁判法院較適合處理涉及大量法庭使用者的案件，有人甚至建議將部分區院案件編排到高等法院大樓進行聆訊。司法機構表示，會繼續將社會事件相關案件安排在合適的法庭處所，目前亦將部分由灣仔法院大樓處理的區域法院民事案件編排到高等法院大樓進行聆訊，以騰出空間處理與社會事件有關的案件。

對於是否重用荃灣法院大樓，文件指持份者對此表示歡迎。司法機構希望荃灣法院大樓維持4個法庭的設計，並會主力處理社會事件相關案件以外的區域法院刑事案件，又透露目標在2021年第3季重開。司法機構又指，未來將訂立更嚴格的程序時間表，並加強包括高等法院大樓、灣仔法院大樓及多個裁判法院大樓內的廣播能力，以回應持份者對公開審訊的建議。

本身是執業大律師的議員容海恩認為，縮減等候審訊時間對控方、被告人及證人均有益處，指若然案件需要拖數年才完成審理，對各方的記憶、證物的處理均不是好事，認為若司法機構能夠彈性處理，加快處理目前積壓的案件，對控辯雙方皆有好處。