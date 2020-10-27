16歲仔身懷大麻葵涌遇查逃捕被擒　揭酒店闢毒窟再拉4男女

葵涌分區人員今日(27日)凌晨約1時在和宜合道巡邏期間，發現2男1女形迹可疑，遂上前截查，期間一名16歲本地男童逃去，警員隨即展開追截，並於葵涌區一酒店截停該名男童，在他身上檢獲約3克懷疑大麻。經調查後，人員搜查該酒店一房間，在房間內發現一名19歲本地女子，並在其手持的紙袋內檢獲約1克懷疑氯胺酮、1個電子磅及一批可再封膠袋。

警方在該酒店房間內亦檢獲約75克懷疑霹靂可卡因、約13克懷疑氯胺酮、3.5克懷疑「冰」毒、3個電子磅、一批可再封膠袋及約3萬元現金，檢獲的毒品總市值約16萬元。人員在行動中共拘捕2男2女，年齡介乎16至20歲，涉嫌販毒，當中一名16歲男童及一名19歲女子同時涉嫌藏毒。

葵青警區反三合會行動組接手調查案件，經進一步調查及情報搜集後，鎖定另一名涉案的20歲本地男子。他涉嫌販毒被捕。所有被捕人現正被扣留調查。

警方強調對所有毒品活動零容忍，會繼續進行打擊行動。販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。