進食購自石湖墟街市翡翠螺　3人疑麻痹性貝類中毒

衞生署衞生防護中心今日(27日)正調查一宗麻痺性貝類毒素中毒的懷疑個案，涉及一個1男2女的3人家庭，年齡介乎35至58歲。他們在10月24日在家中食用翡翠螺後，於10至25分鐘後出現視力模糊及咀邊和舌頭麻痺。3名病人同日到北區醫院急症室求醫，其中一人須入院，3人情況一直穩定。初步調查顯示，有關翡翠螺購自上水石湖墟街市一海鮮檔，衞生防護中心及食物環境衞生署的調查仍繼續進行。

衞生防護中心發言人解釋，麻痺性貝類毒素在自然情況下可能存在於雙貝類體內，烹煮並不能把該種耐熱的毒素消除。麻痺性貝類中毒症狀主要與神經系統相關，通常在進食貝類後數分鐘至數小時內出現。初期症狀包括刺痛、口部及四肢麻痺、頭痛、暈眩及腸胃不適。在大多數的病例中，症狀會在數日內完全消退。嚴重者可能會出現吞嚥及發音困難、癱瘓、呼吸停頓，甚至死亡。

市民如出現麻痺性海產中毒的病徵，應立即求醫，並保留餘下食物，以便調查和化驗。另外，要減低貝類中毒風險，應向可靠及持牌的海鮮店舖購買貝類，在烹煮貝類前先除去其內臟、生殖器及卵子。食用前應棄掉烹煮的汁液，每次進食較少份量的貝類，進食貝類後若出現中毒症狀，應立即求醫。