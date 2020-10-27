機場明起試用新核酸檢測　為期兩周屬自願性質

港府今(27日)表示，將由明日(28日)起在機場試驗快速測試，以了解快速測試與現行核酸測試測試的差距。政府發言人回覆查詢時稱，將於明日在香港國際機場開始測試RT-LAMP核酸檢測技術。有關試驗將與衞生署目前使用的「金標準」RT-PCR核酸檢測並行進行，為期兩周，以試驗RT-LAMP技術的靈敏度及可靠性。

政府發言人指出，現時所有於香港國際機場抵港的人士均需接受使用RT-PCR技術的核酸檢測。在新安排下，所有抵港旅客將於位於目前機場中場客運廊的臨時樣本採集中心接受兩種測試的採樣。

在試驗期間，「檢測待行」的安排仍然有效，即旅客仍然必須等候經RT-PCR檢測確認陰性結果才能前往檢疫。這次並行試驗屬自願性質，旅客如不希望參與RT-LAMP核酸檢測的試驗，可選擇退出，但仍須接受RT-PCR核酸檢測。

政府續稱，RT-LAMP檢測試驗成本將由提供檢測的機構承擔。由於需要盡快尋找更快速而且可靠的核酸檢測技術，故於機場臨時樣本採集中心進行是次並行試驗比較合適。