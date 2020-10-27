與陳淑莊等40人酒吧聚會　林瑞華被控違禁聚令

陳淑莊被揭發與40人在酒吧聚集，被指帶醉乘的士離開。

本港疫情反覆，政府於4月份曾宣布關閉酒吧14日，並限制市民不得於公眾地方進行多於4人的群組聚集，惟時任公民黨立法會議員陳淑莊及香港中小企食店聯盟召集人林瑞華於4月2日至3日期間，在酒吧內與約40人聚會。林瑞華今晚(27日)於社交平台發文，指他和部分涉事人早前收到法庭傳票，控告他違反禁聚令及相關抗疫規定，並將於本月29日出庭應訊。

林瑞華於貼文中指早前收到法庭傳票，傳票指他早前在九龍旺角大南街的1間酒吧，在無合法權限或合理辯解的情況下，參與受禁群組聚集，違反《預防及控制疾病(禁止群組聚集)規例》，並將於後日(29日)在九龍城裁判法院應訊。他表示將與律師商討案情，暫時未能透露太多細節。

東網記者向林瑞華查詢，他回應指得知部分涉事人收到傳票，未能確定是否全部涉事人均已經收到。他稱，因為後日上庭，現時正在做準備，惟未有資料在手，故未能提供額外資訊。

陳淑莊及林瑞華早前被揭發於在酒吧內與約40人聚會，事後陳卻「死撐」並無聚會，並聲稱以議員身份出席公務會議，故並無違法。政府當時發聲明，指立法會並非法定團體或政府諮詢機構，議員在議會以外其他場合參與或組織群組聚集，不管是否屬於立法會的職能，亦不屬此項獲豁免的群組聚集，意思指陳淑莊以議員身份參與群組聚集是不獲豁免。