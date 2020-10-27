法律界指申請政治庇護需赴當地　入領事館未必安全

今日(27日)有前學生動源成員，疑欲進入美國駐港澳總領事館尋求庇護，最終未能入內。有法律界人士認為，一旦有人進入領事館尋求庇護，是否獲批主要視乎對方是否接受，又認為此乃兩國外交角力的表現。另有在美國執業的律師指，要尋求庇護，最安全及妥當做法是親身前赴當地申請。

執業大律師龔靜儀指，進入美國駐港領事館尋求政治庇護是否可行，主要視乎美國政府是否接受相關個案。龔認為，所謂美國政府在香港境內的美國領事館給予非美國公民政治庇護，很多時是一種外交角力或姿態，美國當然會說自己有權，但這必然會遭到中國政府的反對。

被問到若有人已進入領事館尋求庇護，警方可否入內執法？龔表示，根據香港法例第557章《領事關係條例》附表「在香港具有法律效力的《維也納領事關係公約》條文」第31(1)條列明，「領館館舍於本條所規定之限度內不得侵犯」，故若有人進入領事館，除非是自行出來，否則香港警察是不能入內執法；而一旦該人離開領事館範圍，香港警察便有權將其逮捕。

她舉例，維基解密創辦人阿桑奇匿在厄瓜多爾駐倫敦大使館，英國警方去年能進內拘捕，全因該大使館邀請英國警方入內。

另有多年處理政治庇護申請經驗的美國紐約州執業律師稱，美國政治庇護的審批門檻較低，只要申請人有一成機會返回原居地會受迫害，已有資格得到庇護，一旦庇護獲批，申請人可以難民身份合法留在美國，約5年後可入籍成為公民。惟大前提是，申請人要親身前往當地提出申請。

該律師指，除非是危急情況，否則進入美國駐當地的領事館尋求庇護，亦非明智之舉，因即使可入內亦不代表安全，例如阿桑奇在英國被捕便是其中一個例子。